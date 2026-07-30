Stones: “All’Inter per vincere. Non vedo l’ora di giocare”

30/07/2026 | 21:34:14

Prime parole di John Stones da calciatore dell’Inter.

Questo quanto detto ai canali ufficiali nerazzurri: “Ciao interisti, sono qui con tutti i trofei, per vincere, volevo solo salutarvi. Non vedo l’ora di vedervi tutti e di giocare di fronte a voi. Forza Inter!”.

“Sono emozionato e felice di iniziare questo nuovo capitolo. Ho sempre voluto provare una nuova sfida. Quando è venuta fuori quest’opportunità, ho parlato con la mia famiglia e non abbiamo esitato. Non vediamo l’ora di conoscere Milano, la cultura italiana, le persone”.

Stones ritroverà Akanji e Kolarov: “Ho parlato con Akanji, ma non gli ho dato troppe informazioni. Volevo aspettare che fosse tutto definito prima di dirgli dell’Inter. Sono felice di essere tornato a giocare con lui, penso che sia uno dei migliori difensori con cui ho giocato”.

Sui suoi obiettivi, l’inglese ha poi aggiunto: “Prima di tutto ho tanta voglia di vincere ancora. Ho avuto la fortuna di conquistare molti trofei nella mia carriera. Voglio portare la mia esperienza per aiutare la squadra e il club. Allo stesso tempo voglio continuare a crescere, lavorando con Chivu e col mio ex compagno Kolarov al City. Sono veramente emozionato, spero di mettere a disposizione le mie qualità. Ho la mente aperta per apprendere nuove cose, un nuovo modo di fare calcio e un nuovo campionato”.

Sul Mondiale: “Sono molto orgoglioso di quanto fatto con l’Inghilterra al Mondiale, sono fiero di rappresentare il mio Paese. Abbiamo raggiunto un obiettivo storico per noi. All’inizio non volevamo vincere la medaglia di bronzo, ma abbiamo comunque fatto la storia e sono orgoglioso, così come sono orgoglioso di essere qui all’Inter”.

Messaggio ai tifosi: “Vogliamo vincere e lottare per ogni trofeo, questa è sempre stata la mentalità dei club dove sono stato. Dobbiamo mantenere sempre alta l’asticella. Ai tifosi dico che non vedo l’ora di vedervi e di giocare davanti a voi, voglio condividere tanti bei ricordi insieme. Grazie per il vostro supporto, so la passione che avete per i giocatori e per il club, vi prometto che darò tutto per l’Inter e per i miei compagni”.

Foto: sito Inter