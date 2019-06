Stoke City scatenato sul mercato. Attraverso i propri canali ufficiali, il club inglese ha ufficializzato gli arrivi degli svincolati Adam Davies Nick Powell, Lee Gregory e Jordan Cousins, e l’acquisto di Liam Lindsay, ex Barnsley, pagato 2 milioni di sterline.

The news you have all been waiting for…#SCFC 🔴⚪

— Stoke City FC (@stokecity) June 25, 2019