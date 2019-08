Stoke City: ufficiale la rescissione consensuale con Bojan Krkic

Attraverso un comunicato sul proprio sito, lo Stoke City ha ufficializzato la rescissione consensuale con Bojan Krikic. Questa la nota del club inglese:“Stoke City conferma la rescissione consensuale con Bojan. Lo spagnolo si è unito ai Potter nell’estate del 2014: 85 presenze tra campionato e coppa, segnando 16 gol. Il Club coglie l’occasione per ringraziare Bojan per i suoi sforzi negli ultimi cinque anni e gli auguriamo ogni successo per il futuro”.

Foto: Sito Stoke City