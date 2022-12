Stojkovic (Ct Serbia): “Vlahovic sta migliorando fisicamente. Non posso ancora dirvi se sarà titolare”

Dragan Stojkovic, allenatore della Serbia, ha parlato in conferenza stampa della condizione fisica di Vlahovic, dichiarando che sta migliorando sempre più rispetto a quando la squadra è giunta a Doha:”Vlahovic è pronto per la partita di domani. la sua condizione fisica è migliorata a dismisura rispetto a quando siamo arrivati a Doha. Sarà sicuramente una risorsa per il match di domani ma ancora non posso dirvi se sarà titolare o meno. Sarebbe dubbio se parlassi della condizione fisica della mia squadra per quanto riguarda domani, credo che nessun manager dovrebbe farlo”.

Foto: Instagram personale