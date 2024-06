Stojkovic (ct Serbia): “Jovic è un giocatore straordinario. Oggi non ci siamo mai arresi”

“Jovic è un giocatore straordinario, sono molto contento della sua prestazione perché pur avendo avuto poco spazio è stato davvero pericoloso. Sono felice che abbia segnato, sia per la sua fiducia sia per la squadra”. Parla così il ct della Serbia Dragan Stojkovic nel post gara della sfida contro la Slovenia terminata 1-1 questo pomeriggio.

“Non ci siamo mai arresi, ci abbiamo creduto fino alla fine creando tante occasioni, ma semplicemente non siamo riusciti a segnare per quasi tutti i novanta minuti, ma non ci siamo fermati. – continua Stojkovic – Non volevamo accettare di perdere contro la Slovenia e alla fine ci siamo riusciti”.

Il ct serbo si sofferma poi sui numeri: “I nostri dati sulle occasioni create e i tiri sono migliori degli avversari, ma il gol è l’unica cosa che conta ed è stato importante ottenere questo pareggio. La squadra mi è piaciuta perché ha dimostrato di saper giocare un calcio offensivo e attraente”.

