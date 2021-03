Stoičkov: “Con Griezmann in campo, il Barcellona gioca in dieci”

Hristo Stoičkov, ex stelle del calcio bulgaro, con un passato glorioso con la maglia del Barcellona, parlando a Sportsport.ba, non ha usato mezzi termini e ha criticato duramente la punta francese Antoine Griezmann: “Ogni volta che Griezmann è in campo, il Barcellona gioca in 10. Se vogliono progettare qualcosa, devono venderlo. Trincão e Braithwaite dovrebbero giocare di più. Cosa ci fa Griezmann in questa squadra?“.

Foto: getty images