Stoichkov rivela: “Quando arrivai al Barça nel 1990, Cruijff mi disse che mi avrebbe fatto vincere il Pallone d’oro”

L’ex-attaccante e Pallone d’Oro bulgaro, Hristo Stoichkov, ha scritto una lettera al sito ufficiale del Barcellona, ricordando il suo passato in blaugrana: “Il 3 maggio 1990, ho firmato ufficialmente per l’FC Barcelona e sono diventato l’essere umano più felice del pianeta. Il mio arrivo a Barcellona ha iniziato a prendere forma un anno prima. Era l’aprile 1989 quando la mia squadra di allora, CSKA Sofía, ha affrontato il Barça in semifinale della Coppa delle Coppe. Il più intelligente di tutti è stato Josep María Minguella, rappresentante e intermediario del Barça che finì per orchestrare la mia firma con il defunto Paco Ventura, allora vicepresidente del Club. Dopo quelle partite e vedendo la mia evoluzione, entrambi raccomandarono il mio acquisto a Johan Cruyff, che diede il suo OK. Alla fine del 1989 avevo già firmato un contratto preliminare con il Barça, ma non l’avevo detto a mia moglie o ai miei genitori! Non volevo che qualcosa andasse storto , quindi rimasi in silenzio fino a quando divenne ufficiale nel maggio 1990. Mi sono adattato rapidamente alla sua gente. Durante la mia prima tappa a Barcellona, ​​ho trascorso i giorni che avevo libero di esplorare la Catalogna. Ho preso la macchina e viaggiato ai villaggi tipici. Tutti mi hanno trattato alla grande, è stato meraviglioso! Mi sono sentito integrato dal primo momento. Uno a cui devo molto, o tutto, è Johan Cruyff. Appena arrivato a Barcellona, ​​ricordo che mi ha detto: <<Ascoltami, lavorerò con te fino a quando non vinci il Pallone d’Oro.>> All’epoca ero praticamente un ragazzo sconosciuto, e quel che Cruyff mi ha detto, mi ha motivato molto. Johan è stato un grande motivatore e ha fatto molte cose per me e la mia famiglia e gli sarò eternamente grato. Dal punto di vista calcistico, gli inizi non sono stati del tutto facili. Ho dovuto adattarmi alla posizione della palla e ho avuto difficoltà a non seguirla .”

Foto: AS