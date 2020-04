Stoichkov rivela: “Al Barcellona scambiarono Mourinho per un traduttore”

José Mourinho scambiato per un traduttore. E’ quanto accaduto ai tempi dell’esperienza dello Special One al Barcellona dove, nel 1996, il portoghese fu assistente di Bobby Robson. A rivelare il curioso aneddoto ci ha pensato Hristo Stochkov, intervenuto così ai microfoni di ‘Record’: “Mourinho arrivò al Barcellona e qualcuno lo scambiò per un traduttore. In realtà si trattava di un errore. Lavorava sul campo e sapeva tutto. Era un nostro allenatore, oltre che un grande amico”, le parole di Stoichkov.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham