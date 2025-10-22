Stoger (Rapid Vienna): “Fiorentina forte, tra le candidate alla vittoria. La affronteremo con positività”

22/10/2025 | 16:10:27

Peter Stoger, allenatore del Rapid Vienna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina di Conference League.

Queste le sue parole: “Ci troviamo ad affrontare sicuramente una squadra di alto livello, ne siamo felici. Per noi è l’occasione per tornare sulla strada giusta. Anche i nostri avversari hanno avuto qualche difficoltà quindi li affronteremo in modo competitivo. Sono una squadra molto buona, fatta da grandi giocatori e un ottimo allenatore, tra le più forti della competizione. Per la nostra rosa la situazione è molto buona, l’unica eccezione è Mbuyi che molto probabilmente non sarà a disposizione”.

Che avversario troverete di fronte? “Sicuramente è una gara diversa da quelle fatte finora, si tratta di un avversario di livello ci stiamo preparando per fare una buona prestazione e affrontare la partita con un atteggiamento positivo”.

Quale sarà l’approccio domani? “Approcceremo la partita come sempre, dobbiamo mettere in campo la nostra energia. Abbiamo analizzato molti aspetti del gioco che non sono andati nell’ultima partita. L’allenamento ci ha dato buone sensazioni”.

Foto: sito Uefa