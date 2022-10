Stoccarda, Mislintat: “Amo Rino, ma non decido da solo”

Nessuna vittoria in nove partite di Bundesliga per lo Stoccarda che ha collezionato, fino ad ora, cinque pareggi e quattro sconfitte. Un tunnel buio che si è palesato anche contro la capolista Union Berlino e che pone sulla graticola il tecnico Pellegrino Matarazzo. E’ lo stesso ds del club tedesco, Sven Mislintat, a ribadirlo in qualche modo subito il match casalingo per 0-1: “Amo Rino, ha il mio pieno sostegno. Ma non decido da solo”.

Foto: twitter Stoccarda