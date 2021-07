Sasa Kalajdzic , attaccante austriaco dello Stoccarda, è risultato positivo al Covid-19, come fatto sapere dallo stesso club tedesco in una nota ufficiale. L’austriaco è stato posto in isolamento domiciliare. Nessun altro caso è stato registrato nel resto del gruppo-squadra in vista dell’amichevole con il Barcellona.

Tra due settimane inizierà la Bundesliga e non è certo una bella notizia per la società tedesca.

Foto: Logo Stoccarda