Stoccarda-Bologna, le formazioni ufficiali
09/08/2025 | 16:25:31
Le scelte di Hoeness e Italiano, Stoccarda e Bologna si sfidano in amichevole. Queste le formazioni ufficiali:
Stoccarda: 1 Bredlow – 4 Vagnoman, 7 Mittelstädt, 10 Führich, 11 Woltemade, 14 Jaquez, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 30 Chema. Allenatore: Sebastian Hoeness.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Immobile. Allenatore: Vincenzo Italiano
Foto: instagram bologna