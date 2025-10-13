Stiven Shpendi: “L’obiettivo è salvarci. Voglio contribuire arrivando in doppia cifra”

13/10/2025 | 13:30:29

Stiven Shpendi, attaccante dell’Empoli, ha parlato al Corriere Fiorentino delle ambizioni e degli obiettivi personali.

Queste le sue parole: “L’obiettivo primario è quello di tenere la categoria e di provare a vincere quante più partite possibile. Poi, alla fine, vedremo dove saremo arrivati. Ho iniziato bene e sicuramente voglio superare il numero dei gol che ho realizzato nel passato campionato. L’obiettivo è arrivare in doppia cifra”.

Foto: X Empoli