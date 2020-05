Stirpe: “Solo il Benevento merita la A. Se non si riprende, propongo i playoff estesi”

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss soffermandosi sul possibile ritorno in campo: “Tutto è legato all’andamento della curva di contagio del Coronavirus e dobbiamo solo aspettare. La ripresa avverrà solo con le condizioni di sicurezza garantite dalle autorità governative e sanitarie. Finché questi elementi non andranno nella direzione giusta è difficile fare previsioni. In questo momento credo che solo il Benevento meriti la promozione e qualora non si potesse ricominciare bisognerebbe affidare a dei play off estesi con le squadre che vanno dal Crotone all’Empoli anche se mi rendo conto che è una decisione difficile e che implicherebbe recriminazioni. Per questo penso che sia meglio chiudere tutto sul campo, altrimenti ci saranno importanti ripercussioni anche dal punto di vista economico”.