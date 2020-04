Stirpe: “Pronti alle vie legali se la B si chiude e il Frosinone non viene promosso”

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”, soffermandosi sulla possibilità di una ripresa della Serie B: “Qualora il campionato dovesse essere interrotto e il Frosinone non salirà in A perché terzo in campionato, allora mi muoverò per vie legali. L’unica che può parlare di merito sportivo è il Benevento che ha 20 punti in più sulla seconda in classifica ed è virtualmente in A. Ovviamente vogliamo evitare qualsiasi problema giuridico, ma siccome ci sono parecchie ipotesi sul tavolo, non escludo di procedere per vie legali”.

Foto: Twitter ufficiale Frosinone