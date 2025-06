Stirpe: “Non avevo paura di fare il playout. Noi abbiamo rispettato le regole rispetto ad altri”

25/06/2025 | 17:10:02

Conferenza stampa in casa Frosinone, con il presidente Maurizio Stirpe che ha fatto il punto della situazione, parlando del momento dei ciociari, della stagione, molto difficile, conclusa con una salvezza anche grazie alla penalizzazione del Brescia.

Queste le sue parole: “Oggi devo fare pubblicamente un plauso sia alla FIGC che alla Lega: mai come in questo caso, la giustizia è stata tempestiva, mai come in questa occasione. La sequenza degli accadimenti è tale per cui nulla si può eccepire da un punto di vista procedurale per quanto riguarda l’operato della Covisoc, della FIGC e della Lega. Non riesco veramente a capire tante volte le recriminazioni o le letture che ci sono dietro le letture di certi provvedimenti. La disputa dei playout sarebbe stata inutile, perché il Frosinone avrebbe rivendicato le sue ragioni in tutte le sedi e tutti gli avrebbero dato ragione. Forse qualcuno pensava di trarre qualche profitto da questo tipo di situazione. Parliamo sempre di una giustizia che non funziona in Italia, in questo caso la giustizia sportiva ha lavorato alla perfezione e ha fatto ciò che doveva fare”.

E non manca la stoccata al presidente del Brescia Massimo Cellino: “Non siamo stati fortunati: abbiamo rispettato le regole. Se ci troviamo qui, è perché abbiamo rispettato le regole: questo non vuol dire che siamo stati fortunati! Dal punto di vista morale, etico e operativo siamo migliori di quelli che alla fine si trovano in una situazione di difficoltà, che io non auguro a nessuno e non auspico a nessuno. Se non si rispettano le regole, è giusto che non si vada avanti. Il Frosinone è stato perfettamente aderente e coerente”.

Sull’argomento, conclude poi: “Io non avevo nessuna paura dei playout: la squadra stava bene, moralmente eravamo a posto, forse qualche d’un altro avrebbe avuto dei problemi. Qualcuno pensava che fosse un vantaggio giocare contro il Frosinone: la cosa mi fa ridere, non avremmo avuto paura di fare qualunque cosa fosse stato lecito fare. E non avevamo paura di giocare il playout. Ma l’obiettivo minimo, non fare disastri, è stato raggiunto, e sul campo. Abbiamo raggiunto questo risultato sul campo, non a tavolino. A tavolino esiste solo chi rispetta le regole e chi non rispetta le regole”.

Foto: twitter Frosinone