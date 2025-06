Stirpe: “Ho scelto ds e allenatore del Frosinone, ma non posso annunciarli”. In arrivo Castagnini e Alvini

Maurizio Stirpe, patron del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa: “Il responsabile della gestione sportiva sarà presentato la prossima settimana da Piero D’Oronzo. L’abbiamo già individuato, ma per la sua situazione contrattuale non può essere presentato. Il discorso vale per l’allenatore. Frara sarà il responsabile del settore giovanile. A Vivarini ho mandato una proposta di risoluzione contrattuale: se l’accetterà bene, altrimenti resterà con noi”. Vivarini è promesso sposo del Bari, Castagnini – come anticipato – sarà il ds del Frosinone, Alvini l’allenatore. Castagnini e Alvini devono liberarsi rispettivamente da Cosenza e Brescia.

Foto: Frosinone Twitter