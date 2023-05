Stipendi Juve: patteggiamento accettato, solo una multa e nessuna penalizzazione

Il Tribunale Federale ha accettato il patteggiamento chiesto dalla Juventus in merito alla manovra legata agli stipendi. E ha deciso di comminare una super multa da 718 mila euro, senza ulteriori punti di penalizzazione, restano i 10 punti per la vicenda plusvalenze. Ovviamente la Juve rinuncerà a qualsiasi tipo di ricorso, adesso bisogna aspettare le decisioni dell’Uefa. La posizione di Andrea Agnelli è stata stralciata, l’ex presidente sarà giudicato il 15 giugno perché non ha sottoscritto la rinuncia al ricorso. Gli altri ex dirigenti bianconeri hanno patteggiato.

Foto: Twitter Juventus