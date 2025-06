Stillitano (presidente Spezia): “Futuro luminoso, lotteremo per traguardi ambiziosi”

03/06/2025 | 13:08:28

Dopo la delusione per la mancata promozione in Serie A, ha parlato il presidente dello Spezia Charlie Stillitano: “Siamo stati incredibilmente incoraggiati da ciò che abbiamo visto fin dal nostro arrivo. La forza dei nostri calciatori, la dedizione del nostro staff, la passione dei nostri tifosi, che sono senza dubbio tra i migliori in assoluto, sono stati elementi entusiasmanti e che ci hanno convinto ulteriormente della bontà dell’investimento fatto. In questa offseason lavoreremo senza sosta per rafforzare il club e mettere in campo una squadra che possa lottare per traguardi ambiziosi e importanti. Il futuro è luminoso”.

FOTO: Instagram Spezia