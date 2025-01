Sticchi Damiani: “Vogliamo tenere Dorgu. Lusingati dall’offerta, ma la nostra priorità è il risultato sportivo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha così parlato dell’incontro con il Manchester United per Patrick Dorgu: “L’incontro è stato cordiale ed è andato bene. Per noi sederci al tavolo con il Manchester United per parlare di un calciatore che proviene dalla nostra Primavera è una soddisfazione, significa che il percorso di crescita del club è notevole”.

Infine: “Abbiamo spiegato loro che la nostra volontà al momento è di mantenere inalterato l’organico tenendo tutti i big, Dorgu in particolare. Abbiamo fatto capire che per noi quest’anno è un appuntamento importante con la storia, potremmo raggiungere la terza storica salvezza. Pur essendo lusingati della loro offerta, la priorità per noi è il risultato sportivo”.

Fonte: Sito ufficiale Lecce