Sticchi Damiani: “Taglio degli stipendi? Non vogliamo far pagare questa crisi ai calciatori”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del possibile taglio stipendi a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il tema stipendi è stato affrontato solo in una prima battuta. Ho spiegato che l’atteggiamento della società sarà trasparente coi calciatori. Non c’è volontà di far pagare questa crisi soltanto ai calciatori. Ho trasferito loro tutti i numeri della nostra società e in che misura la quota calciatori possa incidere, facendo capire che sarà fatto un sacrificio da tutti. Ho scoperto tutte le carte perché lo trasferissero ai loro colleghi calciatori, senza però entrare nel concreto comunque. Il Lecce Calcio non ha mai voluto ricorrere all’indebitamento bancario. Non abbiamo debiti, siamo dentro tutti i parametri finanziari. Una situazione di questo tipo è pesante, ma non si aggiunge ad altri problemi”.