Sticchi Damiani: “Sul futuro di Giampaolo non abbiamo deciso. Dorgu? Speravamo di venderlo a giugno”

03/06/2025 | 11:54:47

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato in conferenza stampa, traendo un bilancio dopo la salvezza: “Giampaolo veniva da un periodo frutto di come il mondo del calcio spesso dimentichi troppo in fretta. E invece ha fatto un gran lavoro, lui ed il suo staff, con delle difficoltà vedi le sconfitte di fila. Di Giampaolo oltre all’allenatore ho scoperto l’uomo, vista la stagione dai temi delicati. Non ho mai sentito lui dire una cosa sulla rosa che non era neppure stata costruita per lui, ne ho apprezzate sensibilità e valori”. Su Dorgu: “Venduto a 35 milioni di euro da pagare in cinque anni. Lì il club fa una scelta, io devo delle scuse ai tifosi perché in buona fede avevamo detto che il giocatore non sarebbe stato ceduto. Devo delle scuse perché è la prima volta che affermo una cosa che non si verifica, e per questo mi scuso. Eravamo convinti che qualsiasi trattativa sarebbe potuta essere rinviata a giugno, poi si è verificata un’ipotesi che non immaginavamo”. Sul futuro di Giampaolo: “Se resterà o meno non è tema ancora affrontato. Dobbiamo ragionare sul fatto che non va sprecata questa pagina”.

Fonte: Sito ufficiale Lecce