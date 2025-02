Sticchi Damiani su Giampaolo: “Scetticismo al suo arrivo, Corvino lo voleva a Firenze”

Il Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a DAZN prima di Monza-Lecce. I temi principali il mercato dei giallorossi in questo inverno e la scelta di affidarsi a Giampaolo, che fin qui si è rivelata azzeccata.

“Abbiamo concluso la fase di calciomercato e come nostra usanza abbiamo presentato gli ultimi arrivati, a parte Sala gli altri sono arrivati a titolo definitivo come da nostro modo di operare, molti dei quali nati dopo il 2000, prospetti sui quali la nostra area tecnica riesce a vedere il potenziale con anticipo, speriamo di aver indovinato gli innesti anche in questo caso”.

Su Giampaolo: “La scelta di Giampaolo poteva sembrare, da chi vede da fuori, un po’ azzardata, ricordo che la tifoseria in quei giorni era in fermento, invece noi eravamo tutti molto contenti e convinti, Corvino aveva da sempre grande stima di lui e si erano sfiorati già a Firenze. A Lecce sta trovando l’habitat ideale per le sue caratteristiche”.

Il feeling con società e tifosi: “Sono ormai passati 10 anni da quando io ed i miei soci abbiamo rilevato il Lecce in Serie C, e sono stati 10 anni di grande feeling, ne è testimonianza il fatto che oggi ci siano tanti tifosi qui a Monza. Abbiamo sempre cercato di comunicare le cose in modo realista e credibile ai nostri tifosi. Abbiamo trovato poi un allenatore con i nostri stessi valori, pochi proclami, una grande cultura del lavoro, lo vedo assorto nella realtà quotidiana ed intento a cercare di far crescere i giocatori”.

Foto: Sito ufficiale Lecce