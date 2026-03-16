Sticchi Damiani su Banda: “La TAC coronaria ha dato esito negativo. Può tornare ad allenarsi con il gruppo, ma con cautela”

16/03/2026 | 18:50:15

A margine della conferenza stampa di oggi pomeriggio, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato delle condizioni di Banda, il giocatore che sabato sera, nella gara contro il Napoli, si era sentito male.

Queste le sue parole: “Oggi ha fatto una prova sotto sforzo e una tac coronaria che ha dato esito negativo. Siamo molto prudenti e stiamo facendo altri accertamenti, ma può tornare ad allenarsi col gruppo. Siamo passati dallo spavento alla gioia per la nascita della sua figlia. Ne approfitto poi per fare gli auguri anche a Serena D’Amico, che con la nostra squadra femminile ha segnato 300 gol”.

Foto: sito Lecce