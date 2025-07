Sticchi Damiani: “Stiamo valutando Mihaila. Per Camarda c’era la fila”

06/07/2025 | 14:20:11

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, ha parlato di mercato: “Camarda? E’ vero, c’era la fila per lui. Il ragazzo viene però qui, segno che ci sono ottime relazioni tra i due club e i due direttori sportivi. In più c’è la convinzione che Lecce sia l’ambiente ideale per crescere tanto. Mihaila è un giocatore che ha delle caratteristiche da 4-3-3 puro, ma negli ultimi anni ha avuto qualche acciacco. Sono in corso valutazioni tecniche e legate allo stato del giocatore. Per quanto riguarda Oristanio, posso dire che l’allenatore non ci ha fatto particolari richieste rispetto al suo precedente club”.

Fonte: Sito ufficiale Lecce