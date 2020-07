Sticchi Damiani: “Siamo ancora in corsa per la salvezza. Mi auguro che siano partite vere”

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Ecco le sue parole: “La salvezza sapevamo sarebbe stata difficile da raggiungere, perché eravamo una neo-promossa. Arrivare all’ultima giornata a giocarci l’obiettivo è un grande risultato, dopo un campionato difficile e reso ancora più massacrante a causa dello stop. Siamo ancora in corsa per l’ultima battaglia. Saranno gare vere? Mi auguro che sia così, sono sicuro sarà così. Conosco la correttezza delle squadre che andremo ad affrontare noi e il Genoa. Sono rammaricato perché sin da ieri, fin dalle prime interviste fatte sul tema, ci sono queste domande capziose. Poi qualche sito ha voluto fare titoli ad effetto, per fare qualche click. Siamo qui ad agosto per combattere fino all’ultimo secondo, su ogni pallone: chi retrocederà pagherà in maniera esagerata, entrambe avremmo meritato la salvezza. Abbiamo onorato il campionato”.