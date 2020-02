Sticchi Damiani: “Quando l’arbitro deve o non deve andare al Var? C’è un problema di regole”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato a Radio Kiss Kiss della sfida vinta ieri contro il Napoli. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Nei primi 20 minuti sono rimasto favorevolmente colpito dall’impatto avuto dal Napoli. Non è frequente che il Lecce venga chiuso in quel modo. Poi è uscita fuori anche la qualità della nostra squadra. VAR? Le questioni arbitrali – al di là di quest’episodio che è stato già rivisto più volte in televisione e il contatto c’è – vanno affrontate parlando di regole. Quando l’arbitro deve o non deve andare al VAR? A Firenze il Lecce ha vinto, ma ci sono stati due episodi clamorosi in cui non ci sono stati concessi due rigori: ma soprattutto l’arbitro non ha voluto rivederli al VAR. C’è un problema di regole”.