Sticchi Damiani: “Prestazione di carattere, questo è un segnale fortissimo. Meritano tutti un abbraccio e un grazie”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato a margine della vittoria contro la Spal.

“È la vittoria delle difficoltà, la terza consecutiva in una situazione di emergenza assoluta. Oltre a Farias, Babacar e Gabriel, anche Saponara, Rispoli e Falco si sono infortunati. Per noi sono davvero tante assenze, ma per fortuna il gruppo ha dimostrato di avere forza morale: dopo due vittorie, ha tirato fuori una prestazione di carattere e ha vinto con i denti. Questo è un segnale fortissimo: oggi meritano tutti un abbraccio e un grazie. Dopo la gara col Torino ci siamo liberati del fardello della mancata vittoria in casa. Vincere tre partite di fila in Serie A, per una squadra che era in C qualche mese fa, è incredibile. Conosco i ragazzi e le loro qualità: farebbero qualsiasi cosa per salvarsi e lo dicevo anche dopo le quattro sconfitte“.