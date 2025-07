Sticchi Damiani lancia la nuova stagione del Lecce: “Crescere, crescere, crescere…”

05/07/2025 | 10:23:38

Il presidente dell’U.S. Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha scelto il suo profilo Instagram per condividere con tifosi e appassionati un messaggio sentito e carico di ambizione in vista della stagione 2025/26: “Il 25 maggio il campionato si è concluso con la terza salvezza, quella del record. Poche ore per esultare e poi subito al lavoro. Soci, dirigenti, collaboratori, si lavora sempre”, ha scritto Sticchi Damiani, ricordando lo storico risultato ottenuto al termine dell’ultima Serie A. Il presidente ha poi sottolineato le numerose novità che attendono il club in questa nuova annata: «È una stagione piena di nuove sfide e di occasioni di crescita da non farsi sfuggire. Il nuovo stadio, ormai definitivamente sbloccato, il centro sportivo di proprietà che procede spedito, il nuovo store ufficiale che aprirà il 10 luglio, la campagna abbonamenti ormai imminente. Un nuovo mister, un nuovo staff, una nuova squadra. Crescere, crescere, crescere…”

Fonte: Sito ufficiale Lecce