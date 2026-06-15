Sticchi Damiani: “La decisione di Corvino ci ha spiazzati. Ora testa al futuro”

15/06/2026 | 10:51:48

Sticchi Damiani in conferenza stampa ha parlato dell’addio di Corvino, che ovviamente ha lasciato sorpreso il Lecce: “Corvino ci ha detto il mercoledì post Genoa che avrebbe lasciato. Il tema della stanchezza è legittimo, ma ci ha oggettivamente spiazzato. Ci siamo dati appuntamento al sabato per provare a convincerlo, appurata la sua decisione ho chiamato Di Francesco per dirgli che la nostra priorità logica era il direttore sportivo e poi ho chiamato Trinchera. Lui si è posto lo scrupolo di voler prima parlare con Corvino con cui ha lavorato, un bel gesto”. Si è fatto anche il nome di un papabile sostituto: “Ho chiamato una sola persona, Sean Sogliano, con cui ho avuto un incontro a Milano. Lo stimo e lo conosco bene, lui mi ha ribadito che per lui sarebbe stato un sogno lavorare a Lecce. Però al tempo stesso ha detto di avere un accordo attivo con il Verona e che, per orgoglio personale, non avrebbe voluto lasciare il club in B. Al contempo gli ho detto della situazione sospesa con Trinchera e ci siamo detti che ci saremmo risentiti solo se le cose con il Verona o con Trinchera fossero andate male. Non ho sentito nessun altro se non con messaggi di stima. A quel punto Trinchera mi ha detto che si sentiva pronto e anche per andare avanti da solo, senza la doppia figura”. Trinchera in cui è riposta fiducia totale: “Sarà responsabile unico della prima squadra come settore tecnico, affiancato poi da altre figure. Ci sarà il capo scouting di prima squadra e Primavera, Fabio Piluso, rafforzando poi il ruolo del segretario tecnico Rosario Imparato. È un’impostazione un po’ diversa del passato. Nei prossimi giorni presenteremo anche il nuovo organigramma del settore giovanile, che tornerà un po’ più tradizionale”.

Foto: Sito Lecce