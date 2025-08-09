Sticchi Damiani: “Krstovic ci ha chiesto di essere ceduto”

09/08/2025 | 23:20:49

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in zona mista dopo il 2-2 in amichevole col Monopoli. Il numero uno dei salentini ha parlato di mercato: “Mercato? Oggi è arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene. Aspettiamo le visite mediche e le firme per l’ufficialità Cessioni? A me fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a grandi società. Pierotti è in grande forma, leggo che sta attirando l’attenzione di alcuni club. Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo”.

Su Krstovic abbiamo parlato del rifiuto del calciatore al Leeds e che comunque resta nella scia Atalanta, con la Dea che ha virato su Arokodare ma la pista Krstovic resiste.

Foto: sito Lecce