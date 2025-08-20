Sticchi Damiani: “Il sostituto di Krstovic? Non è facile come premere un pulsante”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Rai TGR, dove si è soffermato su diversi temi, sul calciomercato e la cessione di Krstovic, passato in serata all’Atalanta.

Queste le sue parole: “La trattativa è decollata nel giro delle ultime ore. E’ un giocatore a cui siamo tutti affezionati, ha dato tanto al Lecce ed ha anche ricevuto tantissimo. E’ arrivato da noi come giocatore semi-sconosciuto ed ora saluta in direzione Atalanta dove disputerà anche la Champions. A volte le dinamiche del mercato sembrano facili, esce uno entra l’altro, poi vivendolo dal di dentro nella quotidianità è di una complessità unica. Un giocatore come Krstovic, che era tra chi da subito aveva manifestato l’intenzione di andare via, ci si aspettava fosse protagonista di un’operazione che si concludesse subito e invece si è conclusa a 10 giorni dalla fine del mercato. Pensare che andato via uno si schiaccia un bottone e arriva un altro non è così. Tocca all’area tecnica fare gli straordinari, lo sforzo sarà notevole perché 10 giorni per sostituirlo sono veramente pochi. Come abbiamo sempre detto le motivazioni che animano ognuno di noi sono forti e proveremo a portarle avanti per questo”.

