Sticchi Damiani: “Il Lecce avrà il Via Del Mare nuovo per l’estate 2026”

19/07/2025 | 10:30:23

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha realizzato un videomessaggio poi pubblicato sul sito ufficiale del club per aggiornare i tifosi sui lavori di ristrutturazione allo stadio Via del Mare. Non ci saranno partite lontano dal Via del Mare. Tutte le partite del prossimo campionato si giocheranno lì e con capienza piena. Alla fine della prossima stagione, nei mesi estivi del 2026 avremo uno stadio nuovo, completamente ristrutturato”.

Fonte: Sito ufficiale Lecce