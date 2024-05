Sticchi Damiani: “Gotti ha inciso tantissimo, la sua riconferma è strameritata”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha così parlato del tecnico Luca Gotti, rinnovandogli la fiducia in vista della prossima stagione: “Mister Gotti ha inciso tantissimo, sin dal primo giorno, pur avendo ereditato una situazione di grande difficoltà. Stavamo attraversando un momento molto brutto. Se è vero che non ci siamo mai ritrovati tra le ultime tre, è altrettanto vero che occorreva fare un certo tipo di lavoro specialmente dal punto di vista mentale. Essere arrivati alla salvezza con tre turni d’anticipo fa capire quanto abbia fatto la differenza, la sua riconferma è strameritata ed era prevista dal contratto.Anche a livello empatico e personale c’è stata subito una certa sintonia. Ovviamente ci confronteremo sul nuovo progetto, se tutti saremo felici non ci sarà problema a proseguire questo percorso. Voglio estendere i complimenti anche a D’Aversa che ha fatto un’ottima prima parte di stagione”.

Fonte: Sito ufficiale Lecce