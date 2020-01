Sticchi Damiani conferma: “Deiola in chiusura, Djidji è un nostro obiettivo. Cessioni? Imbula ed altri in uscita”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha confermato quanto vi stiamo raccontando già dal 3 gennaio: ” Dobbiamo fare un mercato importante in uscita, in entrata stiamo definendo Deiola dal Cagliari. Poi credo faremo un altro intervento a centrocampo, poi vedremo il trequartista. Una punta? Non la cerchiamo”.

Djiji e Saponara

“Sì, Djidji è un obiettivo, ma non è l’unico. Domenica ha giocato titolare, l’operazione credo si sia complicata. Saponara? Piace a Liverani, ci ha chiesto di valutarlo”.

Operazioni in uscita

“Imbula e altri sono in uscita: c’è una lista di chi partirà, chi non è funzionale o chi dovrà giocare. La Mantia è importante, ha fatto benissimo l’anno scorso e bene in questa stagione. Se dovesse capitare una situazione importantissima per lui o altri, vedremo. Ha grandi richieste, se ci saranno situazioni vantaggiose per tutti le valuteremo”.