Sticchi Damiani: “Banda? È probabile che inizi abusivamente la stagione all’Al Swehli. Ci rivolgeremo al tribunale apposito”

14/08/2026 | 16:22:51

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul caso Banda:

“Il transfer respinto dalla FIGC? Onestamente mi aspettavo un esito simile. Banda ha un contratto che lo lega al Lecce fino a giugno 2027 e, ovviamente, non può essere trattato come un calciatore svincolato. La FIGC ha quindi certificato qualcosa di oggettivo. Se il calciatore era a conoscenza dell’opzione di rinnovo? Certamente, ma vi dirò di più. L’opzione è sempre stata parte del contratto di Lameck, sin da quando è arrivato per la prima volta nel Salento nell’estate 2022. Avremmo potuto allungargli il contratto ed avvisarlo con una semplice pec, invece lo scorso maggio lo abbiamo anche convocato in sede: Banda, assistito dai suoi vecchi procuratori, ha firmato un documento di adesione al nostro esercizio dell’opzione di rinnovo. Lo abbiamo coinvolto costantemente e in modo leale. Sui nostri social abbiamo anche ufficializzato il rinnovo con un post. Cosa accadrà? Chiederanno il via libera per tesserare Lameck. In seguito al famoso caso-Lassana Diarra, purtroppo la Fifa, per non rischiare di incorrere in condotte anticomunitarie, concederà il ‘trasfert provvisorio’ in via automatica. È probabile che Banda inizi abusivamente la stagione giocando con l’Al Swehli. La stessa Fifa, però, mette a disposizione delle parti un apposito tribunale, al quale il Lecce si rivolgerà per aprire un contenzioso”.

Foto: sito Lecce