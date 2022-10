Steward sospeso a Roma dopo un selfie con Osimhen. L’attaccante: “Lo aiuterò io”

Un ragazzo di origini etiopi domenica sera faceva da steward allo stadio Olimpico di Roma per la sfida tra giallorossi e il Napoli. Il giovane, africano, vede in Osimhen il proprio idolo e per un selfie con l’attaccante, ha perso il posto da steward all’Olimpico.

La storia la racconta sui profili social, Oma Akatuba, giornalista nigeriano amico del centravanti azzurro. “Aspettavo Victor dopo la partita a Roma, in questo luogo dove solo amici, familiari, intimi confidenti e agenti possono accedere. E c’erano ovviamente gli steward a controllare. Ho visto questo ragazzo che lavorava come steward, mi ha chiesto chi stessi aspettando, ho detto Osimhen. ‘È il mio idolo’ ha detto, e ha preso rapidamente il telefono per mostrarmi tutte le sue foto. Così mi ha chiesto di realizzare il suo sogno che era incontrarlo e fare una foto con lui. E l’ho accontentato. Mentre parlavano si è avvicinata una signora, probabilmente il suo capo, ha chiesto al ragazzo di restituirgli la pettorina e di andarsene. Forse aveva aggirato le regole sedendosi con un giocatore durante il lavoro. A quel punto Osimhen ha chiesto alla signora di non licenziarlo, ma lei ha fatto cenni con la testa allargamdo le braccia ed è andata via. Così il centravanti del Napoli ha voluto sapere dal ragazzo quanto lo pagavano e gli ha promesso: qualcuno presto ti contatterà per un lavoro”.

Il giornalista ha scritto questo post, pubblicando poi anche la foto del selfie e spiegando come Osimhen aiuterà il giovane, chissà magari per un’assunzione nel Napoli.

Foto: Instagram Oma Akatuba