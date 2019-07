Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al portale cinese Sina.com, soffermandosi sugli obiettivi del club nerazzurro. Ecco le sue parole: “Obiettivi? Molti club guardano solo ai calciatori, io penso che sia importante migliorare a 360° una società. Potenziare l’intera gestione: lo abbiamo fatto negli ultimi tre anni, in particolare abbiamo badato al valore della nostra società e del nostro marchio. L’Inter ora funziona come un’azienda cinematografica. Sono cambiate le modalità di gestione. In passato, era una piccola organizzazione. Ora deve diventare una squadra forte, tornare tra le prime dieci al mondo. Se mi do un voto? Non lo faccio, ma cerco sempre di migliorare. E soprattutto il mio lavoro è appena iniziato”, ha chiuso Zhang.

Foto: Twitter ufficiale Inter