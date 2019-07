Steven Zhang: “L’Inter continuerà a crescere per avere obiettivi sempre più importanti”

In un’intervista rilasciata all’agenzia cinese Xinhua, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato degli obiettivi dei nerazzurri per il lungo periodo: “Nei prossimi tre o cinque anni, continueremo a crescere, puntando ad obiettivi sempre più alti. Solo giocando la Champions League il nostro brand, i nostri giocatori e la percezione del club miglioreranno. Bisogna andare per gradi: nei prossimi tre, cinque e dieci anni lavoreremo con l’obiettivo di tornare in cima al mondo”.

Foto Twitter Inter