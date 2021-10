Steve Bruce dopo l’esonero: “Non mi hanno mai accettato veramente, la gente sperava che fallissi”

Steve Bruce, tecnico esonerato oggi dal Newcastle, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Telegraph in cui ha rivelato che quella sulla panchina bianconera potrebbe essere la sua ultima esperienza da allenatore. Ecco le sue parole:

“Penso che potrebbe essere la mia ultima esperienza da allenatore. Ho 60 anni, abbiamo una bella vita quindi, sì, probabilmente ho finito come manager. Almeno fino a quando non riceverò una telefonata da un presidente da qualche parte che mi chiede se posso dare loro una mano. Mai dire mai, l’ho imparato. Quando sono arrivato a Newcastle, pensavo di poter gestire tutto quello che mi sarebbe piovuto addosso, ma è stato molto, molto difficile. Non essere mai accettato veramente, sentire che le persone speravano che fallissi, leggere le persone che dicevano costantemente che avrei fallito , che ero inutile, una stupida testa di cavolo tatticamente incapace o qualsiasi altra cosa. Ed è stato così fin dal primo giorno”.

Foto: Twitter Newcastle