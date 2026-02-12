Sterling: “Sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto in cui posso essere felice”

12/02/2026 | 18:10:29

L’attaccante inglese, Raheem Sterling, ha parlato in occasione dell’annuncio del suo ingaggio da parte del Feyenoord. Queste le sue parole:

“Come free agent, ho avuto, per la prima volta da molto tempo, l’opportunità di controllare il prossimo passo della mia carriera. Volevo prendermi il tempo necessario per parlare con i club e i loro allenatori per comprendere meglio il ruolo che avevano immaginato per me e assicurarmi di poter apportare un valore aggiunto concreto in questo nuovo capitolo. Dopo aver parlato approfonditamente con l’amministratore delegato Dennis te Kloese e Robin, sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto in cui posso essere felice e affermarmi come un membro prezioso della squadra. Giocare all’estero è una sfida completamente nuova per me, e sono pronto ad accoglierla. Onestamente, non vedo l’ora di iniziare. Al Feyenoord, e in particolare a Robin e Dennis, un ringraziamento per la pazienza e la professionalità dimostrate durante questo percorso”.

Foto: Instagram Sterling