Sterling si presenta: “Londra è casa mia. Giocare a Stamford Bridge sarà fantastico”

Nel corso della presentazione come nuovo giocatore del Chelsea, Raheem Sterling ha parlato della possibilità di giocare a Londra e nel Chelsea. Il calciatore negli ultimi sette anni ha giocato per il Manchester City e ha vinto 11 trofei. Ora porterà la sua esperienza nel Chelsea.

Queste le sue parole. “Ho ottenuto tanto in carriera finora, ma ci sono ancora molti traguardi da raggiungere e non vedo l’ora di farlo con la maglia del Chelsea, sotto la direzione di Thomas (Tuchel). Londra è casa mia e dove tutto per me è iniziato ed è fantastico che abbia la possibilità di giocare davanti agli amici e alla famiglia a Stamford Bridge”