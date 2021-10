Sterling dichiara: “Sono aperto a nuove opportunità. Mi piace molto l’accento francese e anche quello spagnolo”

Raheem Sterling ha rilasciato un’interessante intervista al Financial Times riguardante il proprio futuro: “Se ci fosse l’opportunità di andare da qualche altra parte, sarei aperto a questa possibilità ora. Come giocatore inglese, tutto quello che conosco è la Premier League e ho sempre pensato che un giorno mi piacerebbe giocare all’estero e vedere come riuscirei ad affrontare una nuova sfida. Mi piace molto l’accento francese e anche quello spagnolo”.

FOTO: Twitter EURO 2020