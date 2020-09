Stepinski al Lecce: in arrivo il via libera dell’Hellas

Un nuovo attaccante per il Lecce, in attesa di definire il futuro di Mancosu e Falco. Si tratta di Mariusz Stepinski, in prestito con diritto di riscatto, in arrivo il via libera dell’Hellas. Finalmente un’altra punta centrale, il Lecce aveva provato per Asencio ma era stato bruciato in volata dal Pescara e si avvertiva la necessità di avere un altro specialista accanto a Coda. E’ arrivato adesso, dopo la prima di campionato, ma si tratta comunque di un rinforzo importante.

Foto: instagram personale