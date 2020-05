STEPHY MAVIDIDI: POTENZA, PROGRESSIONE E DUTTILITA’

Il salto dalla Serie C alla Ligue 1 non ha messo in difficoltà Stephy Mavididi, attaccante inglese del Digione, ma di proprietà della Juventus, con cui ha giocato in Lega Pro con la squadra B. Il giovane classe 1998, infatti, si è ben messo in mostra oltralpe, convincendo il club francese a considerare di riscattarlo. Tuttavia, la Vecchia Signora potrebbe esercitare un controriscatto.

Nato da una famiglia di origini congolesi, a 16 anni è entrato nel settore giovanile dell’Arsenal. Dopo delle esperienze in prestito al Charlton e al Preston nell’estate 2018 viene acquistato dalla Juventus per far parte della sua quadra B. Dopo una stagione che lo ha visto protagonista con 6 reti in 32 presenze e con il debutto in prima squadra, la scorsa estate Mavididi è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Digione. Ad oggi, ha trovato 8 reti e 2 assist in 28 presenze, attirando su di sé gli occhi di diversi club.

Attaccante moderno, ambidestro e capace di abbinare forza fisica e agilità, risulta perfetto nello scacchiere del club francese. Molto bravo nello smarcarsi, è dotato di una grande progressione, che spesso lo rende imprendibile per qualsiasi avversario. Molto maturato rispetto ai tempi dell’Arsenal, ha dimostrato anche grande intelligenza tattica calcistica, che potrebbe aiutarlo a farlo brillare in futuro. In questa stagione, ha occupato tutti i ruoli dell’attacco: prima punta, esterno destro ed esterno sinistro. In quest’ultima posizione, ha lo score peggiore a livello realizzativo, ma è risultato molto funzionale per la squadra. Insomma, essendo il Digione una squadra tutt’altro che dominante in Ligue 1, questa esperienza sta responsabilizzando molto Mavididi, dal cui estro spesso dipendono i risultati della squadra. L’obiettivo del ragazzo è chiaro: mettersi in luce per trovare un posto nella Juventus di domani.

Foto: French Football News