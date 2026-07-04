Stéphane Richard: “L’OM può unire equilibrio economico e competitività”

04/07/2026 | 15:35:59

A La Provence il presidente dell’OM Stéphane Richard ha fatto chiarezza sulla situazione attuale del club e sulle prossime mosse della dirigenza: “Da diverse settimane sento molte cose: che OM dovrà stringere la cinghia, che l’ambizione scomparirà o che i risultati saranno necessariamente peggiori perché spenderemo meno. Non condivido questa analisi. I soldi non portano il successo e nel calcio ci sono tanti esempi vincenti”. Club che come ha confermato lo stesso Richard è pronto a cambiare il modus operandi: “Non faremo solo cessioni, l’obiettivo è anche ridurre il monte ingaggi”. Nonostante le difficoltà c’è la volontà di mantenere alte le ambizioni a Marsiglia: “Vorrei evitare il valzer delle partenze e degli arrivi, ma dobbiamo rispettare dei paletti. So che molti vogliono rimanere anche in questo nuovo regime salariale. Il focus rimane quello di costruire una squadra competitiva”.

Foto: Instagram OM