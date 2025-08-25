Stengs-Pisa: le indiscrezioni di ieri e le ultime novità

25/08/2025 | 23:35:08

Il Pisa sta cercando un calciatore importante per gli ultimi trenta metri e ci sono conferme che portano a Stengs, sulle indiscrezioni olandesi – che alleghiamo – delle 23 di ieri. Stamattina il classe 1998 del Feyenoord ha dato apertura, se ne può parlare. Ricordiamo che qualche sessione di mercato fa si era interessata con forza la Lazio ma senza arrivare a un accordo, erano stati chiesto 12 milioni per il cartellino. Ricordiamo inoltre che Stengs è reduce da diversi problemi fisici, vedremo gli sviluppi con il Pisa.



Foto: X Pisa