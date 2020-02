Stellone nuovo allenatore dell’Ascoli: ora è anche ufficiale

Roberto Stellone è il nuovo allenatore dell’Ascoli. L’ex tecnico del Palermo era uno dei tre candidati per la panchina marchigiana già dalla mattina del 27 gennaio, poi il giorno successivo vi abbiamo anticipato l’accordo totale raggiunto tra le parti per un contratto di un anno e mezzo. Ora c’è anche l’annuncio ufficiale, dato dal patron Pulcinelli al termine della vittoria dei bianconeri sul Livorno: “Voglio fare i complimenti alla squadra e a mister Abascal per la bella vittoria di oggi a Livorno. Domani, come avevo annunciato, arriverà ad Ascoli il nuovo tecnico, Roberto Stellone, che condurrà il primo allenamento al Picchio Village. Approfitto per dare il benvenuto a lui e a tutti i nuovi calciatori arrivati, Ranieri, Sernicola, Morosini, Trotta, Marchegiani, Covic, Diogo Pinto ed Eramo, quest’ultimo fermo ai box per un attacco influenzale”.

Foto: Twitter ufficiale Palermo