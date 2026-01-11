Stellini: “Il rigore? Non commentiamo, arriviamo da una settimana complicata. Hojlund? Vogliamo renderlo completo”

11/01/2026 | 23:18:55

Cristian Stellini, vice di Conte, ha parlato a Dazn dopo Inter-Napoli: “Il rigore? Passerei oltre, anche perché veniamo da una settimana un po’ complicata. Non commentiamo l’episodio, altrimenti dovremmo riavvolgere il nastro… Il mister comunque già altre volte dopo un’espulsione ha deciso di non venire a parlare. Speriamo che non succeda ancora, significa che non viene espulso e questo ci rende tutti più felici. Hojlund? E’ arrivato quando tutto era iniziato, essendo un nazionale non l’abbiamo visto molto i primi mesi. Ma lui ha messo subito disponibilità e umiltà, si impegna ogni giorno per migliorare, vogliamo costruire un attaccante completo. Ha tanta strada da fare, ma ci sta dando grandi soddisfazioni”.

Foto: Twitter Tottenham