Stellini: “Il cambio di Neres? Ha sentito di nuovo dolore”

14/01/2026 | 22:01:42

Stellini ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni di Neres: “David sta recuperando da un infortunio che ha avuto nella partita con la Lazio. Stava rientrando, abbiamo chiesto a David se si sentisse di giocare uno spezzone di gara, lui ha detto che era pronto. Poi le trazioni che subiscono le caviglie in gara alle alte velocità gli hanno fatto sentire di nuovo dolore e quindi poi l’abbiamo cambiato, nulla di tecnico è solo un fatto fisico”.

Foto: Twitter Tottenham